Ensaio sobre a cegueira: "uma peça sobre a cegueira da razão"

Com direção cénica de Cláudia Cedó, Ensaio sobre a cegueira é uma coprodução com o Teatro Nacional da Catalunha. O diretor artístico do TNSJ, Nuno Cardoso, explica que "há uma cidade normal, em que no fim do dia de regresso a casa, alguém fica cego e a partir daí toda a cidade fica cega e a cidade em si entra em crise e a solução que encontram é fechar as pessoas. Vemos a história de um manicómio onde vemos as pessoas fechadas, cegas e nesse manicómio onde devia haver solidariedade isso não acontece".

Nuno Cardoso justifica a encenação de "Ensaio Sobre a Cegueira" com a possibilidade de expor uma sociedade cega, ao estar "tão encerrada na raiz da sua razão. Está toda a gente tão encerrada na raiz da sua razão que cega, e portanto não discute. Só vê quem vê da mesma maneira. Eu já pensava isto há dois ou três anos, portanto foi isto que me levou a escolher o 'Ensaio Sobre a Cegueira'".

"A cegueira de que José Saramago nos fala é a cegueira da razão, a cegueira das pessoas que não enxergam, mas se veem, que não reparam, mas que se aprimoram perante o espelho para saírem bonitas à rua, e daí tudo o que vivemos, tudo o que estamos a viver agora na Europa, então pensei lançar esse repto em termos teatrais, Se ouves escuta, se escutares entende", diz o encenador.

A peça desenvolve-se "num jogo, seja de personagens, seja de línguas", que se vão revezando num "trabalho sobretudo coral, no sentido em que estes 14 atores, em duas línguas, são um grupo de pessoas", explica o diretor artístico do TNSJ.

"Ensaio sobre a cegueira" estreia esta sexta-feira, dia 10 de junho, no Teatro Nacional de São João, onde pode ser vista até 19 de junho. Em setembro segue para Barcelona e depois para Braga, Aveiro e termina o ano de regresso ao Porto.