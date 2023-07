Entre fãs de Arctic Monkeys ou de Lil Nas X, os que ainda não nasceram também marcam presença no Alive

O segundo dia do festival foi de lotação esgotada.

Por Maria Ramos Santos 08 Jul, 2023 • 08:59

O segundo dia do festival foi de lotação esgotada.

As portas do segundo dia de NOS Alive abriram esta sexta-feira às 15h00. Os festivaleiros começaram a entrar, uns para assegurar um lugar na primeira fila do palco principal e outros para explorarem os brindes e os restantes palcos do festival.

Se no primeiro dia, as t-shirts de Red Hot Chili Peppers dominavam no Alive, esta sexta-feira o estilo encontrava-se mais dividido entre os fãs de Arctic Monkeys e os fãs de Lil Nas X, os dois cabeça de cartaz da noite. Lina Martini, Idles e Lizzo foram também nomes em destaque no Passeio Marítimo de Algés.

Apesar do merchandising, houve também quem tivesse optado por looks brilhantes e a combinar entre grupo de amigos.

Para assistir aos concertos, vieram também aqueles que ainda nem nascidos são. A TSF foi até ao espaço reservado para grávidas, que explicaram que um lugar como este faz "bastante diferença" e permite que assistam aos espetáculos sem medo de "levar encontrões".

"Há coisas pelo qual nós passamos e o nosso corpo passa e, realmente, eles pensaram em tudo, desde a disponibilidade de água, casa de banho apenas para nós, por isso sim, inclusão acima de tudo", disse uma futura mamã.

As futuras mamãs também estiveram presentes no segundo dia de NOS Alive 00:00 00:00

O palco WTF Clubbing era esta sexta-feira de curadoria da Bridgetwon, tendo por lá passado nomes do hip-hop português, como Papillon e Lhast. Já no palco secundário, o espanhol Morad e o português Jorge Palma estiveram em destaque.

O Nos Alive acontece em Algés, Lisboa, até sábado. Ainda há bilhetes para o último dia de festival, no qual vão atuar Sam Smith e The Queen of The Stone Age.