Erasmo Elogia a Loucura

É uma ideia antiga de Hélder Costa, trazer o livro o Elogio da Loucura, de Erasmo para o teatro e junta Maria do Céu Guerra nesta ideia de espetáculo. Erasmo era cristão, mas olhava com olhos críticos para o fanatismo religioso, na opressão da igreja católica, a corrupção, que transforma este espetáculo numa comédia como por exemplo: as indulgências, se pagasse a indulgência e daquele tipo, todos os pecados eram anulados.

Um texto que se torna comédia não só pela escrita mas porque a falar a sério já ninguém quer saber de coisa nenhuma.

Elogio da Loucura que faz também neste caso o elogia de Lucrécia Bórgia, filha do Papa, que renunciou a tudo, que fez muito apesar de todas as palavras que lhe foram lançadas.

Escreve a Loucura a Erasmo: Mestre Erasmo, tenho andado atrás de si desde que começou a escrever sobre mim aquilo que disse que ia ser o meu Elogio, Não sei muitas vezes se me está a elogiar ou a criticar... Mestre Erasmo, eu ia enlouquecendo a decifrar a sua obra. Tão verdadeira e tão divertida.

Texto Erasmo de Roterdão, Espetáculo de Hélder Mateus da Costa e Maria do Céu Guerra

Elenco por ordem de entrada em cena:

Sérgio Moras, Mia Henriques, Matilde Cancelliere, Vasco Lello, Teresa Mello Sampayo, João Teixeira, Adérito Lopes, Maria do Céu Guerra, João Maria Pinto, Samuel Moura.

Música Original, António Victorino de Almeida, Execução Musical Mia Henriques, Desenho de Luz Vasco Letria Cartaz e Design Gráfico Maria Abranches, Operação de Luz e Som Ruy Santos e Ricardo Silva Guarda-roupa Elza Ferreira, Modista Alda Cabrita, Produção, Inês Costa, Fotografia Maria Abranches

Elogio da Loucura, estreia quinta e sexta, no cinearte, em Santos, em Lisboa, espetáculo da Barraca, sempre às 19h30, quinta e sexta feira, sábado às 21h30 e domingo 17. 00h, até 14 de novembro