Errante traz de novo Adriana Calcanhotto a Portugal

Adriana Calcanhotto

Adriana Calcanhotto regressa "Errante" depois do álbum "Só" gravado durante a pandemia. A celebração do encontro com o outro e a escolha da alegria são as marcas do 13.º disco com onze novas músicas que começam pelo autorretrato de Adriana Calcanhotto em "Prova dos Nove" e terminam no retrato de todos os músicos e da sua vida na estrada com "Nômade".

Adriana Calcanhotto, em conversa com a TSF, confessou que no confinamento sentiu "necessidade de estar em movimento" e de ser "errante", daí o nome do disco e toda a construção à volta deste novo trabalho gravado em conjunto (e quase todo ao vivo em estúdio) com Alberto Continentino (baixo, piano e lira), Davi Moraes (guitarra e guitarra acústica), Domenico Lancellotti (bateria e percussão) e ainda os sopros de Diogo Gomes, Jorge Continentino e Marlon Sette, que, agora, acompanham a cantora na "gira" portuguesa, que vai começar na cidade de Coimbra, especial também por Adriana ser embaixadora da Universidade.

A cantora e compositora natural de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, é agora a primeira artista brasileira contratada pela Modern Recordings, da alemã BMG International, que tem no seu portfólio nomes como Pat Metheny, Rickie Lee Jones e Daniel Lanois.

Datas da Tournée Errante em Portugal:

24.maio | Coimbra | Convento São Francisco

26.maio | Lisboa | CCB

27.maio | Estarreja | Cine-Teatro| Esgotado

29.maio | Ponta Delgada | Teatro Micaelense

31.maio | Porto | Casa da Música

02.junho | Ourém | Teatro Municipal

03.junho | Vila Real | Teatro de Vila Real| Últimos Bilhetes

05.junho| Setúbal | Fórum Luísa Todi | Nova Data