Escreva, publique, imprima e venda o seu livro

O número de inscritos na plataforma não para de crescer sendo agora 2500

Na Bookmundo tudo se trata a solo. O trabalho de publicação de uma obra é da total responsabilidade do seu autor que, depois de registar-se na plataforma online, tem apenas de seguir os passos indicados sendo que estes são muito intuitivos, que é como quem diz, são muito fáceis.

O conceito começou na Holanda com a plataforma Mybestseller que depois se expandiu para outros mercados. Há ano e meio chegou a Portugal e assumiu a designação de Bookmundo, o mesmo nome adotado na Alemanha.

A maior parte da vida desta plataforma foi passada em pandemia, mas nem por isso o seu interesse diminuiu. Isabela Severino, responsável pela Bookmundo Portugal, diz que o confinamento devido à Covid-19 parece ter proporcionado a muitos o tempo necessário para escrever um livro. O número de inscritos não para de crescer sendo agora de 2500.

Além de poderem tratar da publicação digital e/ou impressão em papel, os autores das obras definem também onde e a que preço as querem vender utilizando, para isso, a própria plataforma, ou então as parcerias com canais de vendas como as livrarias digitais da Amazon, Apple e Google, nas quais os livros podem ser encomendados depois de estabelecido o preço.

A Bookmundo não define a qualidade das obras. A sua intervenção circunscreve-se apenas à verificação da existência de discursos de ódio nas obras que pretendem ser publicadas.