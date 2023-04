Escultura de um "Manguito" instalada em frente à Presidência da República. Veja as imagens

Por TSF 03 Abril, 2023 • 14:04 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A escultura "Manguito" do artista Carlos Oliveira, um símbolo de "descontentamento e indignação" foi instalada esta segunda-feira na entrada do Palácio Nacional de Belém.

"A peça estava connosco há quase 10 anos, e neste contexto social e cultural, sentimos ser este o momento de intervenção" afirmou em comunicado o escultor e ceramista, Carlos Oliveira, que criou este gesto artístico em colaboração com a dupla Malibu Ninjas.

O artista encontrou a sua inspiração na figura do Zé Povinho, de Bordalo Pinheiro, e procurou criar uma peça que simbolizasse o "gesto popular de descontentamento e indignação". A escultura, que conta com o cunho plástico e marca de escala monumental de Carlos Oliveira, é feita de alabastro e resina de poliéster reforçado a fibra de vidro.

"Queremos que este nosso propósito sirva o momento em que vivemos, de descontentamento popular em relação à desgovernação, à hipocrisia e à corrupção. A favor da verdade, da democracia, da justiça e da paz", esclareceu o escultor.

Sem cor política e a favor dos direitos humanos, o Manguito é a representação da voz popular, de quem sofre com as indecisões políticas.

Com mais de quarenta anos ao serviço das Artes, a obra de Carlos Oliveira é reconhecida a nível nacional e internacional, desde monumentos públicos a obras de autor, com colaborações artísticas interdisciplinares até a iniciativas de formação e cursos para as novas gerações de escultores e ceramistas.

A sua carreira começou em 1978 na indústria cerâmica em design e direção artística, e em 2001 recomeçou o seu percurso artístico a solo, com apoio do seu padrinho artístico Bravo da Mata e outros mestres como Artur Lopes, Armando Correia e Herculano Elias.

"No meu período de infância eu residia em frente a um forno de tijolo, cada vez que se estragava um tijolo eu aproveitava a matéria (o barro), criava e moldava as minhas primeiras peças", recordou.

Carlos Oliveira conta com uma vasta lista de exposições individuais e coletivas e está representado em diversas coleções particulares, nacionais e estrangeiras.

O artista criou, também recentemente, um alto-relevo do retrato do escritor José Saramago para o Festival Literário de Óbidos FÓLIO, em 2022, e uma escultura em matérias orgânicas da Rainha D. Urraca durante o Festival Medieval de Óbidos também em 2022.

Esteve em peregrinação com a Cruz "UT CHRISTUS ECCLESIAM AMAVIT" até ao Vaticano, onde foi recebido pelo Papa Francisco em 2014 e deixou a sua pegada no Parque D. Carlos I, em Caldas da Rainha, com a obra "Girafa" (Arte Urbana), exposta desde 2016. A sua última exposição, "Fernando Pessoa e os seus Heterónimos", tomou Óbidos, em 2022.