Espectros de Ibsen no S. João

Henrik Ibsen, o dramaturgo norueguês, escreveu esta peça em 1881, Espectros. Nuno Cardoso, que encena este espectaculo, quer inscrever no teatro nacional, um clássico, porque o tempo da escrita de Ibsen, deu-lhe este sarro, ou viu muito à frente ou a natureza humana pouco mudou.

Osvald Alving, regressa a casa, depois de ter desaparecido, é o filho pródigo, e traz uma doença, vê os fantasmas do passado, é o passado, que enche este lugar, casa onde os espectros envenenam o presente e não acreditam num futuro. Este é um lugar escuro de onde ninguém sai ou entra, as personagens de Espectros vivem com medo da luz.

Em espectros não há culpados, não há vitimas, as vitimas são também culpadas, é Ibsen a escrever a olhar para nós.

É o presente, sempre presente e o passado, que leva a mãe a perguntar Que herdamos nós?

Espectros de Henrik Ibsen, estreia esta tarde, às 19.00h, no Teatro Carlos Alberto, no Porto, produção do Teatro Nacional S. João, e fica até 6 de junho