Espírito do Lugar 5.0 aconteceu este domingo no Porto

O ciclo de longa duração Espírito do Lugar prossegue com o seu trabalho de redescoberta de territórios urbanos desconhecidos e invisíveis, traçando um percurso num espaço que aparenta repousar num certo esquecimento e propondo uma visão singular que explora os domínios da memória e da imaginação na cidade.

No limiar de um novo futuro, que se precipita e trará o seu fim, a Circolando escolheu para este ano o Quartel do Monte Pedral, circunscrito entre as ruas da Constituição, Serpa Pinto e Egas Moniz. Recebeu em 1912 o Regimento de Cavalaria, que lá se instalou e onde, apesar de o picadeiro e as cavalariças há muito não os verem, os cavalos continuam a habitar o seu sono fantasma.

Desde 1979, o complexo passou a acolher o Centro de Classificação e Seleção do Porto, acorrendo aí todo o norte do país para a Inspeção Militar. Neste momento, e não sem alguma ironia, a paz é o tom que prevalece. Silêncio, vazio, branco, espaço parado, e "imersos na camada onírica mais profunda" repousam os ecos da história.