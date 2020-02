Espontaneo, Teatro de Improviso em Festival

© créditos reservados

É uma edição de muitas estreias absolutas e de estreias nacionais, em teatro de improviso, que quase sempre são espetáculos de comédia, mas como realça Marco Graça, diretor do festival, cada espetáculo é único, partindo da ideia de improviso em cima do palco, a partir de uma pulsão. Espetáculos únicos, improvisados, como por exemplo um musical da Broadway, que vai ser todo improvisado, ali no momento, com a Broadway Next it Musical. Em todas as edições do Festival Espontâneo, há sempre muitos países, para esta 9ª edição os espetáculos chegam da Colômbia, Espanha França, Estados Unidos, Brasil e Portugal, sem repetições de espetáculos e este ano é a primeira vez que repete um, Márcio Balla regressa do Brasil com essa epopeia dos judeus. Um festival de quatro dias que para além dos espetáculos, também há workshops de teatro de improviso e sempre, não em cima do joelho, mas ali, assim que abre o pano.

9º Festival Internacional de Teatro de Improviso, Espontâneo, de hoje até domingo, no Centro Cultural Olga Cadaval, em Sintra.