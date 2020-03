Essa Piada?! Ná! Fora!

© créditos reservados

Como aquele jogo bem Português, vai a votos do publico e alguns dos seis humoristas vão Bota Fora, custa pois custa, Duarte Correia da Silva, um dos humoristas garante que sim mas é a regra do jogo, mas ouvir "eh pá perdi para aquela piada?!. Isso é que custa! Mas sair da roda tem graça mas é Roda Bota Fora, seis espetáculos, num só, todos diferentes só iguais na tentativa de fazer rir o publico, e no fim alguém sai da roda. As piadas vêm daí do publico, da rua, das noticias, das vivencias e de tudo o que tiver piada. Apesar de estar aqui a falar: Duarte Correia da Silva não vai ter primazia sobre os outros cinco humoristas, neste Roda Bota Fora.

Pedro Durão, Pedro Sousa, Daniel Carapeto, Guilherme Fonseca, Diogo Abreu e Duarte Correia da Silva.

Roda Bota Fora, amanhã, quarta-feira, 11 de março, à noite em Coimbra.