Está Aberto o Centro Cultural da Mala Posta

A semana do Centro Cultural da Mala Posta, em Odivelas começou com sessões esgotadas da peça um protesto ou o Amor que nos faltou, mas este domingo para marcar o 25 de abril, está em palco a companhia, Dançando com a Diferença, da ilha da Madeira, que traz o espetáculo "Gabo", que tem esse grito da diferença, entre formas e marionetas que se formam e desformam, a reabertura com as duas co-diretoras do Centro Cultural da Malaposta, Manuela Jorge e Joana Ferreira, na alegria de abrirem as portas, que no fundo nunca fecharam, as equipas sempre trabalharam.

"Gabo", com a Companhia "Dançando com a Diferença", já para este fim de semana na Mala Posta.

Mas a dança vai marcar o dia 29 também na mala posta com o dia mundial da dança, com a Companhia Olga Roriz e o espetáculo "Autópsia" e na sala de cinema o documentário de Bill T. Jones, coreografo norte-americano, com este filme sobre um espetáculo feito nos anos noventa do século passado.

Centro Cultural da Malaposta, em Odivelas, agora de portas abertas, para comemorar o 25 de abril e o dia mundial da dança a 29 de Abril de 2021.