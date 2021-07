Esta é a noite dos Play - Prémios da Música Portuguesa

© Pixabay

Decorre esta noite no Coliseu dos Recreios, e com transmissão televisiva na RTP, a festa da música portuguesa com a entrega dos Play, que pretendem não só premiar os melhores da indústria, como proporcionar atuações inéditas, pensadas e desenhadas para o evento e com o objetivo de celebrar o talento nacional.

No palco do Coliseu vão acontecer encontros, mais ou menos inesperados como os de Bispo com João Pedro Pais, Capicua com Mallu Magalhães (que já colaboraram em disco), Os Quatro e Meia com Bárbara Tinoco e ainda Buba Espinho, Cuca Roseta e Sara Correia numa homenagem a Carlos do Carmo. Do alinhamento faz parte também a actuação de Carolina Deslandes a quem se vão juntar 11 artistas femininas; Bárbara Tinoco, Cláudia Pascoal, Irma, Sara Correia, Carolina Leite, Diana Castro (que é também autora dos arranjos vocais), Inês Pires, Joana Duarte, Madalena Guedes, Rita Rocha e Rosa Antunes, acompanhadas pela banda composta por André Silva, Feodor Bívol, Marco Pombinho, Ricardo Marques e Sandra Martins.

As categorias que vão ser premiadas e foram votadas por uma academia (conjunto de "júris" que fazem parte de diferentes setores da indústria musical) são: melhor grupo, melhor álbum, melhor artista masculino, melhor artista feminina, melhor videoclipe, artista revelação, melhor álbum fado, melhor álbum jazz, melhor álbum música clássica/erudita e prémio lusofonia. Até este dia 8 de julho o público pode ainda votar na "Vodafone Canção do Ano" através do Facebook, Instagram e Twitter dos PLAY - Prémios da Música Portuguesa e da App My Vodafone.

A gala da terceira edição dos prémios Play, que são promovidos pela AUDIOGEST (que reúne editoras discográficas multinacionais, nacionais e independentes) e pela GDA (que representa artistas, executantes e intérpretes da música portuguesa), vai decorrer no Coliseu dos Recreios em Lisboa e vai ser transmitida pela RTP a partir das 21h00.