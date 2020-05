Esta quarta-feira nasce uma nova revista digital gratuita: a Torpor

© Pixabay

Por Lusa 19 Maio, 2020 • 11:37 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A editora abysmo disponibiliza, a partir de quarta-feira, a revista digital gratuita Torpor, um "espaço de ensaio" com direção editorial de João Paulo Cotrim e imagem gráfica de José Teófilo Duarte.

"A revista nasce assumida e marcadamente durante a crise pandémica e pretende captar o efeito que a mesma, e o respetivo confinamento, teve e terá tanto nas artes como na vida", refere a abysmo num comunicado enviado à agência Lusa.

Entre os colaboradores da "nova revista digital gratuita" estão artistas plásticos, pintores, ilustradores, fotógrafos, escritores, psicanalistas, divulgadores científicos, ensaístas, jornalistas, poetas, tradutores, designers, produtores, "enfim, criadores de toda a espécie".

As páginas daquele "espaço de ensaio" "acolherão trabalhos de, por exemplo, Alberto Pimenta, António de Castro Caeiro, António Jorge Gonçalves, Nuno Saraiva, Rita Taborda Duarte, Inês Fonseca Santos, João Fazenda, Sérgio Godinho, Filipe Homem Fonseca ou António Mega Ferreira, entre muitos outros".

A estrutura da revista "goza de grande liberdade, condição indispensável da sua essência", e, "além de alguns conteúdos multimédia, será composta por alguns blocos, de modo nenhum estanques: A abrir: A pessoa primeiro; Quatro ou mais paredes; Voar baixinho; E mais além; Enfim".

A "Torpor. Passos de voluptuosa dança na travagem brusca" será disponibilizada, "contra tudo o que seria expectável numa fase de incerteza para a economia e para as artes", na quarta-feira (20 de maio de 2020) pelas 20h20, no site da abysmo, "com uma primeira parte, a que seguirão 'uploads' sucessivos até ao fim de semana".

"Dia 25 maio será o dia em que os amantes do papel poderão encontrar uma versão pdf dos conteúdos", refere a editora.

A Torpor "viverá" aqui .