"Estamos a ir todos embora." O desabafo de Ruy de Carvalho após mortes na Casa do Artista

Ruy de Carvalho lamenta a morte de vários amigos nos últimos dias. Ouvido pela TSF, o ator de 93 anos deixa o desabafo: "É uma tristeza muito grande o que está a acontecer. Estamos a ir todos embora".

O ator chora as mortes de Adelaide João esta quarta-feira e de Cecília Guimarães esta terça-feira, vítimas da Covid-19 na sequência de um surto na Casa do Artista, em Lisboa, instituição que acolhe artistas reformados.

"Estou muito triste, estão a partir colegas que eu muito estimava e com quem trabalhei muito", lamenta o ator. "É uma saudade grande que fica, uma perda para o teatro português".



O ator prestou homenagem a Adelaide João na sua página do facebook.

A atriz Adelaide João, de 99 anos, morreu esta quarta-feira de madrugada na Casa do Artista, enquanto Cecília de Guimarães de 93 anos, morreu esta terça-feira no Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

No dia 25 de janeiro, a Casa do Artista indicava no Facebook que "após onze meses de grande cuidado e dedicação" tinham sido detetados "testes positivos entre os residentes e funcionários", tendo sido "tomadas todas as precauções e diretrizes indicadas pelas diversas entidades competentes".