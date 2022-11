Ester Catalão, a avó de Alma Viva que nunca pensou chegar tão longe

Ester Catalão © DR/Trovisco Photography

"Ui, agora sou atriz, nada disso, não quero que nada mude." É com tamanha simplicidade que Ester Catalão vive os dias de glória de Alma Viva. Nem foi esta a primeira vez que saltou para a tela do cinema. Cristéle Alves Meira, a realizadora luso-francesa, descobriu-a na Associação de Teatro em Macedo, durante um casting para as primeiras curtas filmadas na região.

"O professor ligou-me a perguntar se eu queria ir fazer testes, tiraram-me fotografias, entrevistaram-me e fiquei." Quando Cristéle a chamou para o papel de avó na longa-metragem não foi uma surpresa. "Ela tinha-me dito que poderia ser eu, fiquei muito contente, nunca imaginei chegar ao cinema. Muito jovem eu sonhava em cantar o fado e foi uma alegria quando aos 65 anos subi pela primeira vez ao palco do Centro Cultural de Macedo, no teatro também andava na Associação, mas nunca na minha vida pensei em fazer um filme."

Riso fácil, garra e muita saúde. "Ninguém me dá a idade que tenho", afirma, revelando as propriedades das ervas naturais, como o alecrim e o louro, "que colhe e usa para os chás que tiram as dores do corpo".

Mulher independente, mas só depois do divórcio. "Fui sempre muito prisioneira, não me podia rir, não podia nada, tornei-me independente depois do divórcio." Ester Catalão, hoje com 74 anos, é em Alma Viva a mulher que fala com os espíritos e que veste a pele de uma certa ideia entranhada nas gentes da terra. "Todas as mulheres independentes, mais cedo ou mais tarde são acusadas de bruxaria."

Esta avó tem uma tatuagem no peito, gravada pouco antes de começar a rodagem. "Já há um tempinho que me andava a apetecer fazer, pedi à minha filha e tatuei um amor perfeito no peito, porque no meu peito só entra quem for perfeito." Não passa despercebido, "eles pediam-me sempre para eu desapertar a blusa mais um bocadinho, para se ver e por isso a tatuagem aparece tanto". Cristéle Alves Meira tinha perguntado que parte do corpo podia aparecer, se fosse preciso: "da cinta para cima podem filmar tudo", respondeu-lhe, orgulhosa do peito grande, que batiza de "monumentos históricos", confessa Ester entre gargalhadas.

Uma brincadeira séria é como descreve a aventura deste filme que já a levou ao festival de Cannes. "Vais ficar calma, sem palpitações e lá fui, mesmo no avião onde já não andava há muito tempo. Fiquei muito contente, aquele pessoal todo a dar-me os parabéns, nunca me tinha visto noutra." E os Óscares? "Tenho fé, depois deste sucesso todo, porque não? Vai ser o fim do mundo."

Alma Viva chega esta terça feira a Macedo de Cavaleiros, é exibido em ante estreia na ACISMC (Associação Industrial Comercial e de Serviços de Macedo) a partir das 16h00, com entrada gratuita. A estreia do filme português candidato aos Óscares para melhor filme estrangeiros está marcada para o dia 3 de novembro.