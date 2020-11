"Estou muito contente." Alice Vieira, Jorge Palma e Variações condecorados esta tarde

Alice Vieira, uma das personalidades que serão distinguidas esta terça-feira © Orlando Almeida / Global Imagens

Por Rita Costa com Sara Beatriz Monteiro 17 Novembro, 2020 • 11:37 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Presidente da República vai condecorar, esta terça-feira, a escritora Alice Vieira, o músico Jorge Palma e o cantor António Variações, este último a título póstumo. A informação foi confirmada à TSF por fonte oficial de Belém. A cerimónia restrita está marcada para as 14h30.

Ouvida pela TSF, Alice Vieira diz desconhecer ainda a ordem honorífica que vai receber.

"Eu não sei que condecoração é que vou receber. Não faço ideia. Sei que é uma cerimónia muito rápida, por causa dos tempos que atravessamos, e que só vão ser três pessoas condecoradas: eu, postumamente o Variações, e o Jorge Palma", confessa entre risos.

Esta é já a segunda condecoração que Alice Vieira recebe. A primeira foi há 23 anos, pelas mãos de Jorge Sampaio.

"As minhas condecorações foram-me sempre dadas por Presidentes de quem eu gosto muito. Primeiro, foi por Jorge Sampaio, a Ordem do Mérito, e agora, com o Marcelo, que é meu amigo quase desde criança. Ainda bem que é, porque, se calhar, se fossem outros (não digo nomes, evidentemente) não seria muito bom. Estou contente, porque isto me é dado porque eu trabalho muito", admite.

Alice Vieira tem mais de oitenta títulos publicados, a maior parte para crianças.

No mesmo plano, também Jorge Palma se diz contente e honrado por receber esta condecoração: "Claro que me sinto honrado. Nós gostamos de ver o nosso trabalho reconhecido. E isto é um reconhecimento ao mais alto nível. Estou muito contente. Soube há quatro ou cinco dias e é muito gratificante".

Jorge Palma vai mais longe e diz que 2020 foi "o ano de todas as glórias", já que fez 70 anos e recebeu também a medalha de mérito cultural da cidade de Lisboa.