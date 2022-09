Estrada de terra até ao refúgio no campo

© Pedro Sardinha

Numa casa, de campo, um homem, está numa espécie de retiro, isolado do mundo, mas vive ali com uma mulher, a dado momento, recebe um telefonema, de um amigo, com quem cortou relações há mais de 10 anos.

O homem, que está nesta casa de campo, é o Luis e o actor Pedro Lamares, é este homem, que recebe esta chamada telefónica que tudo vai mudar, mas o Luis começa este telefonema a recusar qualquer ligação com este amigo que lhe telefona, mas nós espetadores, não ouvimos, qualquer palavra do outro lado do telefone, e todo o telefonema faz alterar o percurso da personagem Luis, e de toda a história.

Luis vai entrando neste jogo de contradições em que cada uma destas personagens não é quem aparenta ser. Neste desencontro entre amigo, numa linguagem ao correr do fio da navalha, que Tiago Correia assume ser sem filtros, contemporânea, a rasgar convenções.

Este é também o momento para uma geração procurar o que é verdadeiramente autentico numa sociedade em declínio.

TEXTO E ENCENAÇÃO Tiago Correia INTERPRETAÇÃO André Júlio Teixeira, Inês Curado, Pedro Lamares e Sofia Vilariço CENOGRAFIA Ana Gormicho DESENHO DE FIGURINOS Sara Miro DESENHO E OPERAÇÃO DE LUZ Pedro Nabais DESENHO DE SOM Vasco Rodrigues OPERAÇÃO DE SOM Miguel Moreno MÚSICA ORIGINAL André Júlio Teixeira DESENHO DE VÍDEO E REALIZAÇÃO Francisco Lobo PARCEIRO EDITORIAL Edições Húmus PRODUÇÃO EXECUTIVA Beatriz Lobo e Diana Estrela (2022), Mafalda Bastos (2021) COPRODUÇÃO A Turma e São Luiz Teatro Municipal APOIO Programa Garantir Cultura /// A Turma é uma estrutura financiada pela República Portuguesa / Ministério da Cultura - DGArtes

Estrada de Terra, da Turma, está na sala Mário Viegas do teatro S.Luiz em Lisboa e fica de quarta a sábado às 19h30, no domingo, 2 de outubro, último dia, às 16h00.