Estreia mundial do documentário de Margarida Cardoso sobre Sita Valles

Por Nuno Domingues 06 Maio, 2022 • 18:05

No dia 27 deste mês, passam 45 anos do início de um dos mais trágicos momentos da história de Angola.

A 27 de maio de 1977, houve uma ofensiva, em Luanda, contra o que foi apresentado como um grupo fracionista do MPLA, liderado por Nito Alves e Zé Van Dunen.

No grupo, uma das maiores figuras era a médica, Sita Dias Vales, nascida em Angola, de ascendência goesa, casada com Van Dunen, e antiga ativista estudantil, em Portugal, onde foi militante do PCP.

Nito Alves, Van Dunen, Sita Valles e pelo menos mais 30 mil pessoas foram presas, torturadas, e grande parte, foi morta ou desapareceu.

A realizadora Margarida Cardoso começou a filmar "Sita - A vida e o tempo de Sita Valles" em 2010, a meio da rodagem de "Yvone Kane", e inspirada por uma reportagem que leu.

O resultado final é um documentário de mais de duas horas e meia, com relatos, sobre três momentos fundamentais.

A vida no colonialismo português, as lutas estudantis no fim do Estado Novo, e o início da história de Angola independente, até ao golpe de 27 de maio.

Até hoje, não há certezas sobre o que verdadeiramente aconteceu no dia das manifestações em Luanda, e nas semanas, meses e anos que se seguiram.

Mas Margarida Cardoso, não tem duvidas que fosse quais fossem as divisões no MPLA, Sita Valles foi uma protagonista dos acontecimentos.

"Os testemunhos confirmam isso, e eu numa acreditei que fosse de forma diferente, explica a realizadora, numa conversa com a TSF.

Outra certeza é a de que a história de Sita Valles, não cabe ainda no registo da ficção.

A realizadora tem trabalhado, tanto em ficção, como em documentário, os temas da áfrica colonial portuguesa.

Com este filme, acredita que pode esclarecer alguns detalhes sobre uma época trágica e conturbada, mas não apaga muitas das dúvidas.

"Sita - A vida e o tempo de Sita Valles", tem estreia mundial numa sessão especial do Indie Lisboa, no cinema S. Jorge.

A estreia nos cinemas fica para dia 12, e nesse mesmo dia, fica disponível nas plataformas digitais, em DVD, e nos videoclubes das operadoras de TV por cabo.

A RTP, co-produtora do filme, vai passar uma versão do documentário, divida em dois episódios.