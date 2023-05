Estupidez humana é o pior inimigo

© Pedro Macedo

Por José Carlos Barreto 26 Maio, 2023 • 07:30 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Estamos num talho, com tudo o que tem um talho, as carnes são todas virtuais, desenhadas por Vitor Ferreira e a música é feita com os materiais, que estão à mão de Noiserv, mas todos estão em cena.

Todos a trabalhar neste talho, João de Brito, veste esta bata de megarefe, e encena este espetáculo, cómico, mas a refletir sobre a estupidez, e é num talho, também reforça João de Brito, como uma provocação.

A partir daqui nunca mais pára, é neste ponto que está o cómico de tudo, sempre com essa ideia da estupidez, mas que vai ganhando uma outra dimensão mais critica.

As fundamentais da estupidez, daí o nome do espetáculo a partir do comportamento humano, relatado em 1973, pelo historiador económico italiano, Carlo Cipolla, em quatro pilares.

Aqui a ideia é que todas partes ganhem, e façam esta reflexão sobre este tempo e sobre o maior de todos os inimigos, a estupidez.

Criação, encenação e dramaturgia João de Brito, Adaptação e apoio à dramaturgia Miguel Graça

Com João de Brito, Noiserv e Vítor Ferreira, Sonoplastia e apoio à criação Noiserv, Desenho digital ao vivo Vítor Ferreira, Cenografia F. Ribeiro, Figurinos José António Tenente, Desenho de luz Jorge Ribeiro, Direção técnica Show Ventura, Vídeo promocional Pedro Sousa, Direção de produção Sandro Benrós, Coprodução Teatro da Trindade INATEL e LAMA Teatro, Apoio institucional Município de Faro

As Leis Fundamentais da Estupidez Humana, está na sala estúdio do Teatro da Trindade, em Lisboa e fica de quarta a domingo às 19h00, até 9 de julho.