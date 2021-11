Eunice, 93 anos, 80 de carreira, a Margem do Tempo

© créditos reservados

A Margem do Tempo é um monologo Franz Xaver Kroetz, mas o encenador Sergio Moura Afonso, em conversas com Eunice Muñoz e a neta Lídia Muñoz resolveram fazer esta peça com duas mulheres e música a contracenar.

Duas mulheres, que podem ser a mesma, que pode criar várias leituras, até a passagem de testemunho entre atrizes, que no entanto não são aqui personagens delas próprias. Eunice e Lídia contracenam com a música do maestro Nuno Feist. Um mulher pode estar à beira da morte, na casa onde vive, só, num apartamento onde nem tem casa de banho, só uma comum ao fundo do corredor.

A Margem do Tempo há-de ficar com a última subida ao palco de Eunice Muñoz, aos 93 anos, com a neta Lídia, mas o encenador Sérgio Moura Afonso, olha para essa ideia como mais uma responsabilidade pesada.

Eunice Muñoz, determinante, como só ela conseguiu ser ao longo de 80 anos de carreira, fecha com um espetáculo, muito intimo, usando até o título para passar o testemunho, sem uma palavra, apenas a música a marcar o tempo, e a presença destas duas mulheres em palco. A mulher, a solidão este tempo contemporâneo.

encenação Sérgio Moura Afonso

texto Franz Xaver Kroetz

tradução Ana Henriques

com Eunice Muñoz e Lídia Muñoz

música original Nuno Feist

cenografia e adereços Anabela Venda e Inês Alice Ferreira

figurinos Cruzeta Torcida

desenho de luz Carlos Arroja

assistência de encenação Isabel Guerreiro

produção Capítulo Reversível

equipa Capítulo Reversível

direção de cena Alexandre Tavares

ponto Diogo Tavares

design gráfico Artepertinace

fotografia de cartaz Alípio Padilha

fotografia de cena Nuno Silva

comunicação Tiago Durão

A Margem do Tempo, a última subida ao palco de Eunice Muñoz, domingo, no Teatro Nacional D.Maria II, em Lisboa, 28 de Novembro, no dia em que se estreou no teatro há 80 anos.