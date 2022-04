Eunice Muñoz, "a maior atriz portuguesa de sempre." Ouça a emissão especial da TSF

A atriz Eunice Muñoz © Paulo Spranger /Global Imagens

Por TSF 15 Abril, 2022 • 13:07 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Em jeito de homenagem a Eunice Muñoz, a TSF teve uma emissão especial esta sexta-feira, entre as 10h e as 11h, conduzida por Teresa Dias Mendes. Durante esta hora, nomes como a atriz Maria do Céu Guerra, o ministro da Cultura Adão e Silva e o encenador e diretor do Teatro Experimental de Cascais, Carlos Avilez, recordaram a atriz.

Ouça aqui a emissão especial na íntegra 00:00 00:00

Eunice Muñoz morreu esta sexta-feira no Hospital de Santa Cruz, em Lisboa, segundo o filho da atriz, tendo completado em novembro 80 anos de carreira.

Em abril do ano passado, Eunice Muñoz foi condecorada pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, com a Grã-Cruz da Ordem Militar de Sant'Iago da Espada, cerca de três anos depois de ter recebido a Grã-Cruz da Ordem de Mérito.