Eunice, ou carta a uma jovem atriz. Um documentário "sem os artifícios do cinema"

A sessão deste domingo no cinema São Jorge, em Lisboa, para convidados, é um primeiro olhar sobre o testemunho que a atriz quis deixar à sua neta, também atriz. Tiago Durão, o realizador, fala de um lugar de memória onde se pisam as tábuas do palco, mas é ali, na casa e nas rotinas do quotidiano que a história acontece "há uma viagem no tempo". Poética e serena.

"A Eunice pertence ao mundo. Não a podemos guardar só para nós." E é com esta ambição, que Tiago Durão vai desenhando o figurino do circuito internacional do filme que realizou a pedido de Eunice Muñoz. Com as datas já fixadas para a exibição em Portugal "tem estreia mundial no DOC Lisboa e estará em mais de 30 salas de cinema do país, a partir de 4 de Novembro", Tiago Durão quer também garantir que até nas zonas do país onde não há cinemas, seja possível projetar o documentário, recorrendo a cine-teatros ou outros equipamentos, para que todos os portugueses possam assistir.

80 anos de carreira. Uma vida plena a desta mulher, a quem chamam a grande dama do teatro português. Desta vez Eunice quis despir-se das personagens, e abriu as portas de casa para podermos conhecer a mulher, nos seus palcos mais íntimos "a sala, a cozinha, a janela do quarto, é sobretudo a casa, mas tratando-se de Eunice, não podiam faltar as tábuas do palco. O filme reveza-se entre as duas dimensões", conta Tiago Durão, realizador e companheiro da neta. Os três vivem juntos e as rotinas são-lhe familiares "quis dar ao público o mesmo encanto que eu tive quando entrei nesta casa pela primeira vez". O filme, assegura o realizador, "não tem o artifício do cinema, não tem 30 cortes a cada 5 minutos, é sereno, mas tem o fulgor de uma atriz com 80 anos de carreira".

"Avó, vamos fechar a janela?", pergunta a neta nas primeiras imagens do trailer. A voz de Ruy de Carvalho há-de embalar a sequência dos primeiros instantes, enquanto a câmara nos revela a cumplicidade entre as duas. Eunice, ou carta a uma jovem atriz, conta ainda com a participação dos atores Luís Miguel Cintra e José Raposo, e da pianista Maria João Pires.

Todo o dinheiro conseguido através da comercialização do documentário será doado à Casa do Artista.