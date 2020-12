Existe Bernardo Santareno!

© creditos reservados

Por José Carlos Barreto 18 Dezembro, 2020 • 08:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Reler, relembrar, trazer de novo a estes dias a literatura de Bernardo Santareno, quando está a fechar o ano do centenário do nascimento do dramaturgo. A direção das leituras é de Rui Mendes e o guião e a escolha de textos é de Teresa Faria e Rui Pina Coelho, que traz ao salão nobre do Teatro Nacional D. Maria II a memória que é preciso avivar e preservar. Textos de Santareno que trazem também para esta sessão e os muitos fantasmas de Bernardo Santareno. Há sempre o pó do tempo que por vezes esconde muita coisa, mas aqui Rui Pina Coelho relembra que há uma contemporaneidade nas palavras de Santareno. Evocar Bernardo Santareno, em leitura de textos, para convocar todos os fantasmas, os de Santareno, os do teatro e os nossos

guião Rui Pina Coelho, Teresa Faria, leituras por Catarina Couto Sousa, Cláudio Castro, Cirila Bossuet, João Grosso, Lúcia Maria, Rui Mendes, No âmbito das Comemorações Nacionais do Centenário de Bernardo Santareno

A teimosia, às vezes heróica, de existir, é uma leitura encenada de textos de Bernardo Santareno, amanhã, sábado 19 de dezembro, no Teatro Nacional D.Maria II, em Lisboa, às 10 e meia da manhã.