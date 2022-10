Existir, Resistir, trabalho de Didier Fiúza Faustino

© Didier Fiúza Faustino

Exist/Resist, que quisermos este título da exposição de Didier Fiúza Faustino, pode de alguma forma resumir o trabalho feitos, nos últimos quase trinta anos, sem ser uma retrospetiva é de facto a primeira exposição institucional do experimentalista franco português, que num traço liga a arte o design, arquitetura, instalação, nesta exposição Didier Fiúza Faustino chama-lhe um arquipélago de muitas ilhas, que se ligam, que se cruzam, sem tempo, nem relógio.

Neste arquipélago de criação estão juntos pela primeira vez uma grande escolha de materiais, desenhos, fotos, modelos, instalações em larga escala, filmes e objetos, sempre com os temas que se vão repetindo e vão estando nestas ilhas que fala, Habitação e Alojamento, fronteiras de corpos, o design como resistência, agonismo no espaço público.

Traços soltos desta exposição Exist/Resist com todas estas peças, muitas que o próprio autor já não via há muito mas também trabalhos mais recentes, ou ainda de particulares que se juntam como ilhas deste arquipélago e que de alguma forma se pode sintetizar na obra Democracia portátil.

As muitas maneiras da arte, do traço, do design, da arquitetura de Didier Fiúza Faustino.

EXIST/RESIST exposição de Didier Fiúza Faustino, no Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, em Lisboa, ainda até 6 de março de 2023.