© Oscars.org

Por Cláudia Arsénio 13 Janeiro, 2020 • 12:42 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Pela primeira vez em 92 anos, Portugal podia ter tido um filme nomeado pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. "Tio Tomás: A Contabilidade dos Dias", de Regina Pessoa, que tinha chegado à "short-list" de dez candidatos, mas a nomeação acabou por não chegar.

Era Uma Vez... Em Hollywood, Joker e O Irlandês lideram, para já, a lista de nomeações, com seis cada.

Regina Pessoa, membro da Academia desde 2018, já esteve nesta "short-list" em 2006 com "História Trágica com Final Feliz", mas não chegou aos cinco nomeados. A curta "Tio Tomás: A Contabilidade dos Dias" foi premiada no Festival Internacional de Animação de Annecy, com o Prémio Especial do Júri e o Prémio para a Melhor Música Original.

Os nomeados para a 92.ª edição dos Óscares começam a ser revelados pelas 13h18 (hora de Lisboa), numa transmissão global em direto da sede da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, em Los Angeles. A apresentação está a cargo dos atores John Cho e Issa Rae e pode ser vista em direto no vídeo abaixo:

Eis os nomeados:

Melhor atriz secundária: Kathy Bates (Richard Jewel), Laura Dern (Marriage Story), Scarlett Johansson (Jojo Rabbit), Florence Pugh (Little Women) e Margot Robbie (Bombshell)

Melhor guarda-roupa: O Irlandês, Jojo Rabbit, Joker, Little Women e Era Uma Vez... Em Hollywood

Melhor mistura de som: Ad Astra, Ford v Ferrari, Joker, 1917 e Era Uma Vez... Em Hollywood.​​​​​​

Melhor edição de som: Ford v Ferrari, Joker, 1917, Era Uma Vez... Em Hollywood​ e Guerra das Estrelas: A Ascensão de Skywalker.​

Melhor banda sonora: Joker, Little Women, Marriage Story, 1917 e Guerra das Estrelas: A Ascensão de Skywalker.​

Melhor curta de animação: Dcera, Hair Love, Kitbull, Memorable e Sister

Melhor curta de ação: Brotherhood, Nefta Football Club, The Neighbor's Window, Saria e A Sister

Melhor ator secundário: Tom Hanks, Anthony Hopkins, Al Pacino, Joe Pesci e Brad Pitt

Melhor documentário: American Factory, The Cave, The Edge of Democracy, For Sama e Honeyland

Melhor curta documental: In The Absence, Learning to Skateboard i a Warzone (if you're a girl), Life Overtakes Me, St. Louis Superman e Walk Run Cha-Cha

Melhor filme estrangeiro: Corpus Christi, Honeyland, Les Misérables, Pain and Glory

Nos últimos anos, a Netflix tem fortalecido a sua presença na cerimónia dos Óscares e para este ano regressa a expectativa sobre esse "duelo" com os estúdios. Depois da consagração de "Roma", de Alfonso Cuarón, no ano passado, este ano as apostas vão para as nomeações de "O Irlandês", de Martin Scorsese, "Marriage Story", de Noah Baumbach, e "Chamem-me Dolemite", de Craig Brewer. Do lado dos estúdios, há pelo menos três filmes que prometem somar nomeações: "Era Uma Vez em... Hollywood", de Quentin Tarantino, "Joker", de Todd Phillips, e "1917", de Sam Mendes.

Os Óscares honorários da 92.ª edição foram entregues a 27 de outubro de 2019 aos realizadores David Lynch e Lina Wertmüller, e ao ator Wes Studi. O Prémio Humanitário Jean Hersholt distinguiu a atriz Geena Davis.

A cerimónia dos Óscares está marcada para 9 de fevereiro, mais cedo do que é habitual e, tal como no ano passado, não haverá um anfitrião.