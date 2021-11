"Extended Atlas": um mural de fotografias com visita guiada noturna

Por Teresa Dias Mendes 18 Novembro, 2021 • 07:46 Partilhar este artigo Facebook

"´Como se estivesse no museu, mas na rua." É desta forma que Nuno Ricou Salgado, diretor artístico do projeto Parallel Review, uma plataforma de fotografia contemporânea apresenta os últimos dias desta exposição que explora o jogo da arte no espaço público, "há uma abordagem mais teatral, cenografada, dos nossos projetos, e isso liga com a luz, que é muito importante na fotografia, e durante a noite, isso é mais revelador". A iluminação noturna traz outra magia ao projeto, desafiando o público a descobrir as obras e criar as suas próprias conexões.

Desta vez, Nuno Ricou Salgado e Sandra Vieira Jurgen, diretor e curadora da exposição, estão com o público. São eles os guias das visitas noturnas marcadas para esta quinta-feira, a partir das 18h00.

"Pedimos, e precisamos, mesmo neste tempo de pandemia, de voltar à rua, trazer a arte contemporânea para o espaço público."

Um mural de 60 metros, 42 fotografias e 29 artistas. A arte está na rua até dia 21 de novembro.