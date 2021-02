"F" de Folha, "F" de...isso, "F"

© Créditos reservados

Efe porque primeiro quiseram questionar o papel das mulhreres na criação artistica destes tempos e também na história da Arte, Cátia Pinheiro, é a voz da Estrutura, companhia que propõe o espectaculo, qual é afinal o papel da mulher, este foi o ponto de partida que rapidamente mudou. Agora, três mulheres criadoras, Cátia Pinheiro, Patrícia da Silva, Paula Sá Nogueira, fazem a sua própria criação, seguindo uma linha que se encontra, mas três olhares diferentes, necessariamente diferentes, e foram parar ali mesmo dentro de casa uma. Sem som, nem música, nem palavras, o cru da interpretação para não criar outras visões, a partir da palavra ou do som. Depois de ter caído a ideia de palco, "F" passou a ser um outro objeto artístico, em formato de vídeo, "F" pode ser afinal muita coisa, também "F" de folha. "F", lugar onde as três criadoras, trabalhando a partir do corpo, despertam a ideia da fala, da invisibilidade e o silenciamento das mulheres,

"F" da Companhia Estrutura, mostra on line no Teatro Municipal do Porto, o Rivoli, de hoje, quinta, 25 de fevereiro, até sábado 27 de fevereiro, 2021.