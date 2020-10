F de Fraude ou Verdade?

© Estelle Valente

Por José Carlos Barreto 27 Outubro, 2020 • 09:00

Depois do confinamento de abril e maio, a companhia AUÉÉÉU anunciou que estava separada, dividida em dois e por isso, parte da companhia, que se assume como a verdadeira herdeira, tem um espetáculo na sala Mário Viegas, "F" é o espetáculo que conta como tudo se passou, quando o que queriam era fazer um espetáculo com o titulo "Leão-marinho".

Joana Manaças é aqui a voz deste espetáculo F, um processo em curso. Problemas que não se podem dizer, processos de audição de quem tem razão, de quem tem a verdade. Nesta cisão da companhia AUÉÉÉU, há dois espetáculos, duas maneiras, duas verdades, a fraude em marcha, quem tem razão? Enquanto acontece um espetáculo no Teatro S. Luiz, há um outro, talvez igual, não poderemos tomar partido neste caso, no Teatro Nacional D. Maria II, e no S. Luiz há também o exemplo para o processo da peça que seria feita, o Leão-marinho. Até onde a cisão de uma ideia, pode gerar duas ideias, como a separação das células? F é este espetáculo, será este o verdadeiro ou a fraude do verdadeiro no teatro Nacional D. Maria Segunda, esta quarta-feira vamos olhar o outro espetáculo F.

Espetáculo "F" estreia esta quarta-feira, 28 de outubro, na sala Mário Viegas, do Teatro S. Luiz, em Lisboa e fica de quarta a sábado às 19h30h e ao domingo às 17h30h, ainda até 8 de novembro.