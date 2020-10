F de Verdade ou Fraude

© Filipe Ferreira

Depois do confinamento de Abril e Maio, a companhia AUÉÉÉU anunciou que estava separada, dividida em dois e por isso parte da companhia, que se assume como a verdadeira herdeira, tem um espetáculo no Teatro Nacional D. Maria II, EFE é o espetáculo que conta como tudo se passou, quando o que queriam era fazer um espetáculo com o titulo Leão Marinho, talvez de Beckett, agora aqui duas vozes de dois dos atores da companhia que resta, Sérgio Coragem e Filipe Pais Velez. A verdadeira história da separação da companhia e dos dois espetáculos ao mesmo tempo com o mesmo nome F,, agora estamos no espetáculo do Teatro Nacional D. Maria II. Problemas que não se podem dizer, processos de audição de quem tem razão, de quem tem a verdade. Nesta cisão da companhia AUÉÉÉU, há dois espetáculos, duas maneiras, duas verdades, a fraude em marcha, quem tem razão? Enquanto acontece um espetáculo no Teatro Nacional D. Maria II, há um outro, talvez igual, não poderemos tomar partido neste caso, até onde a cisão de uma ideia, pode gerar duas ideias, como a separação das células, F é este espetáculo, será este o verdadeiro, ou a fraude do verdadeiro no teatro Nacional D. Maria II.

Espectaculo "F", estreia esta noite no Teatro Nacional D.Maria II, e há outro espectaculo "F" na sala Mário Viegas, do Teatro S.Luiz, em Lisboa e fica de quarta a sábado às 19.30 h e ao domingo às 17.30h, ainda até 8 de novembro.