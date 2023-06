Fado, flamenco, jazz, soul e as (muitas) músicas do Brasil nos Jardins do Marquês

Maria Bethânia © Paulo Jorge Magalhães / Global Imagens

Na terceira edição do Festival Jardins do Marquês, em Oeiras, dois palcos vão receber, alternadamente, quatro atuações por dia. Maria Bethânia, Pink Martini ou Joss Stone são os nomes maiores de um alinhamento que vai ter também muitas figuras da música portuguesa e até um encontro especial com António Zambujo, Camané e Ricardo Ribeiro, juntos em palco, a cantar clássicos da música do Brasil. Mas, depois da abertura com Michael Bolton, também há fado e flamenco neste dia 28 com Sara Correia, o Flamenco Passion Show e os Ciganos d'Ouro e no dia 29 com Israel Fernandez & Diego Del Morao a preparar a noite do encontro de Zambujo, Camané e Ribeiro em palco.

Há uma ideia de tranquilidade num festival com lugares sentados mas que vai ter sempre o pé a puxar para a dança com flamenco, sambas e as outras (muitas) músicas do Brasil com nomes como Bala Desejo com o "Bala Baile Show" (com convidados como Dino D'Santiago), Roberta Sá, Lineker ou Maria Bethânia. A "rainha da MPB" traz o espetáculo "Fevereiros" aos Jardins do Marquês no dia 1 de julho.

Dias finais do festival jardins do Marquês entregues aos norte americanos Pink Martini com a voz de China Forbes no dia 2 e para o final, no dia 5, será a britânica Joss Stone, a comemorar 20 anos de soul, a subir ao palco principal depois da série de portugueses Milhanas, Tiago Nacarato e The Black Mamba.