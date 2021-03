Fake, Como Tudo pode ser Mentira! Verdade?

© créditos reservados

Por José Carlos Barreto 04 Março, 2021 • 08:00

Fake, anda a tomar de assalto a net e hoje as fakes news dominam o mundo da informação, ou da desinformação. Inês Barahona, escreveu em conjunto com Miguel Fragata, que encena este espetáculo, esta ideia de fazerem um espetáculo com o paradoxo das fakes news, ou simplesmente Fakes e tudo parte daí, o que é verdade e o que é mentira. Partindo do teatro, onde tudo, como se sabe, é tudo mentira. Miguel Fragata começa por revelar que já andavam atrás desta ideia das fake news, ou outra fake quaisquer a algum tempo, e que agora foi o momento para avançarem com o espetáculo, mesmo que tenha sido infetado com o coronavírus. Há aqui uma história de uma escritora que existe mesmo, mas que não se chama Norma B, como neste espetáculo, escreveu um dia um texto que chamou: "Como assassinar o seu marido" e um dia o marido aparece morto, Inês Barahona, não confirma nem desmente. Fake é um espetáculo de teatro e Fake é um espetáculo de cinema, o que vemos em palco, pode até parecer igual ao que está na tela de cinema, Miguel Fragata garante que é tudo feito ao vivo ali, no mesmo momento, mesmo que seja agora tudo gravado on line. Na preparação do espetáculo foi criada uma redação e um site só com noticias falsas e que vai durar para além do Fake, para que consiga saber que a mentira muitas vezes tem as pernas curtas e não consegue dar o salto pata a verdade.

Fake, agora no Teatro Nacional S.João, em versão on line, ainda até sábado, 6 de março.