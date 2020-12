Fake, Verdade ou Mentira.

© Créditos Reservados

Inês Barahona, escreveu em conjunto com Miguel Fragata, que encena este espetáculo, esta ideia de fazerem um espetáculo com o paradoxo das fales news, ou simplesmente Fakes e tudo parte daí, o que é verdade e o que é mentira, partindo do teatro onde; como tudo se sabe, ou é tudo mentira e ou é tudo verdade, Miguel Fragata começa por revelar que já andavam atrás desta ideia das fake news, ou outra fake qualquer a algum tempo. Há aqui uma história de uma escritora que existe mesmo, mas que não se chama Norma B, como neste espetáculo, escreveu um dia um texto que eu chamou como assassinar o seu marido e um dia o marido aparece morto, Inês Barahona, não confirma nem desmente. Fake é um espetáculo de teatro e Fake é um espetáculo de cinema, o que vemos em palco, pode até parecer igual ao que está na tela de cinema, Miguel Fragata garante que é tudo feito ao vivo ali. Na preparação do espetáculo foi criada uma redação e um site só com noticias falsas e que vai durar para além do Fake, para que consiga saber que a mentira muitas vezes tem as pernas curtas e não consegue dar o salto pata a verdade.

Texto Inês Barahona e Miguel Fragata, encenação Miguel Fragata, com Anabela Almeida, Carla Galvão, Duarte Guimarães, João Nunes Monteiro e Beatriz Batarda, Isabel Abreu ou Sandra Faleirointerpretação, vídeo Beatriz Batarda, Cirila Bossuet, Isabel Abreu, Madalena Almeida, Márcia Breia, Sandra Faleiro, Sílvia Filipe e Teresa Madruga, música Hélder Gonçalves, cenografia Henrique Ralheta, figurinos José António Tenente, desenho de luz Rui Monteiro, desenho de som Nelson Carvalho, vídeo Tiago Guedes e João Gambino, direção técnica Cláudia Rodrigues, operação de som Tiago Correia, operação vídeo Bernardo Santos e Francisco Romão, construção da cenografia Thomas Kahrel, design gráfico Mariana Rosa e Rita Vieira, tradução para inglês Patrícia Azevedo da Silva, produção executiva Clara Antunes e Luna Rebelo / Formiga Atómica, produção Formiga Atómica

coprodução Teatro Nacional D. Maria II, Teatro Nacional São João,

Fake, estreia hoje, quinta feira, 3 de dezembro de 2020, no Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa, e fica até 20 de dezembro, é melhor consultar os novos horários por causa da pandemia.