Faro recebe o F. Música e muito mais no festival da família

O Festival F decorre em Faro de 1 a 3 de setembro com nove palcos e mais de 50 artistas entre os quais José Cid com Orquestra Clássica do Sul, Dino D"Santiago, Miguel Araújo, Richie Campbell ou The Black Mamba, entre muitos outros.

Neste regresso em pleno, o Festival F conta com dois novos palcos, distribuindo a sua programação por nove palcos no total - Ria, Sé, Quintalão, Museu, Músicos, Castelo, Arco e os novos Magistério e Arraial. A Ria Formosa mantém-se como pano de fundo para receber mais uma edição do F que ocupa a Vila Adentro de Faro.

Em 2022 o Festival F volta a apresentar uma programação paralela ao cartaz musical, com tertúlias diárias, exposições de arte contemporânea, Stand Up Comedy e o espaço F Kids, que conta com atividades lúdico-pedagógicas com a temática da sustentabilidade ambiental entre as 20h e as 24h, para crianças entre dos 6 aos 10 anos.

Consulte aqui toda a programação.