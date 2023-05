Faz-me um pouco de silêncio! Na Ucrânia.

© Créditos Reservados

Um homem veste a farda de soldado, diante de nós. Calças, meias, casaco, botas, luvas, colete antibala, com munições e um capacete, é um soldado agora.

Silence, Silence, Silence, Please, esclarece o dramaturgo e encenador Pavlo Yurov, é uma tradução livre, de uma expressão ucraniana, que pede silêncio, faz-me um pouco de silêncio, podia ser o título, mas desta forma Pavlo Yurov é uma forma mais emocional de pedir faz-me algum silêncio.

Numa casa, que poderia uma qualquer casa, na Ucrânia, há um homem com mais idade e a filha, e outros civis, pessoas que ajudam os combates, a levarem comida ou a evacuarem pessoas da linha da frente, e há ainda um soldado ucraniano no ecrã e no palco está também um soldado russo.

É uma peça sobre a guerra russa, na Ucrânia, com histórias verdadeiras de civis que sofrem com os bombardeios e a ocupação, de soldados e paramédicos na linha da frente e de voluntários que ajudam o exército e levam ajuda humanitária à população ucraniana.

Pavlo Yurov diz que esta é uma peça cheia de esperança.

Um espetáculo para fazer o público sentir os estados psicológicos e físicos das pessoas que vivem neste momento, tudo o que se passa na invasão da Ucrânia. A artilharia constante os bombardeamentos aéreos, até à resistência. Como se pode sobreviver, o que faz com que o corpo reaja a tudo, diante da guerra.

dramaturgia Pavlo Yurov, Anatoliy Tatarenko

com Mykola Panasiuk (vídeo), Oksana Leuta, Serhiy Smeyan, Volodymyr Zaiets, Yevheniya Nepytalyuk

cenografia Anatoliy Tatarenko

figurinos Sofia Doroshenko

desenho de som Margarida Pinto

desenho de luz Pedro Alves

legendagem Patrícia Pimentel

direção de fotografia Yarema Malashchuk

pesquisa Anastasiia Kasilova, Anastasiia Pugach, Anatoliy Tatarenko, Olena Shkrebtiyenko, Olha Filonchuk, Pavlo Yurov

gestão de projeto Anastasiia Gernega

produção Concrete Theater

em colaboração com NGO Touchpoint e o apoio da Ukrainian Cultural Foundation

coprodução Teatro Nacional D. Maria II

parceria espetáculos internacionais / Odisseia Nacional Grupo Ageas Portugal

Silence, Silence, Silence, Please, do encenador ucraniano Pavlo Yurov, tem estreia mundial em Portugal, no Teatro Académico de Gil Vicente, em Coimbra, 21h30, dentro da Odisseia Nacional do Teatro Nacional D. Maria II.