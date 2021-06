"Fazer a Festa." Festival Internacional de Teatro para a Infância e Juventude não cede à pandemia

© Facebook Fazer a Festa/DR

Por Sónia Santos Silva 29 Junho, 2021 • 08:47 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Apesar de bater o pé à Covid-19, o festival vai ter plateia mais reduzida e algumas das atividades habituais ficam para o próximo ano. Ainda assim, a festa está prometida no "Fazer a Festa".



José Leitão, diretor artístico do Festival de Teatro para a Infância e Juventude, está resignado: "Não havia condições para fazer mais. Vamos ter as habituais conversas no final de cada peça, mas mais curtas e com menos público. Já o debate que marca o fim do festival, em que fazemos um balanço do que correu bem e correu menos bem, esse não será feito, tal como no ano passado."



Na 40ª edição, o "Fazer a Festa" junta companhias experientes com outras que estão a dar os primeiros passos.

Ouça aqui a reportagem completa 00:00 00:00

Das oito presentes, quatro são portuguesas, três vêm de Espanha e uma do Brasil. A abrir o festival, "Triunfa das porcas" uma produção nacional inspirada numa fábula de George Orwell.



"É uma paródia, que se passa numa quinta e que nos demonstra que aquilo que parece que pode melhorar a vida em comunidade, afinal pode não ser assim".



O programa inclui ainda uma exposição sobre os 40 anos do festival fazer a festa e da equipa do Teatro Art'Imagem que ao longo destas décadas tem percorrido esta longa caminhada.