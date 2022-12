Fechar e começar o ano, com Solrir, Festival de Humor

© Créditos Reservados

Numa versão mais curta, hoje e domingo, dia 30 de dezembro e 1 de janeiro de 2023, o Festival Solrir, que assume ser o único festival de humor em Portugal, que sempre prometeu fechar e abrir cada novo ano a rir. Cristina Arvelos é a voz desde sempre o Solrir e traz os nomes do stand up, de novo ao Algarve, houve no Verão, um especial mas agora volta, depois do intervalo maior da, pandemia.

Um cartaz com gente nova, novas vozes no humor em Portugal só Raminhos é um repetente.

Vasco Correia, Luís Filipe Borges, Hugo Sousa e Abdias Melo, com espetáculos às 21h30 em ambos os dias, na décima sexta edição do Solrir,

Solrir regressa a fechar e a anunciar o novo ano, para um publico que Cristina Arvelos garante que já está sempre à espera de rir neste tempo.

Festival Solrir, hoje e domingo no Palácio de Congressos em Albufeira, no Algarve.