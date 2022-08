Feira de São Mateus com mais de 130 eventos ao longo de 49 dias

Certame cumpre este ano a edição 630. Presidente da República abre evento secular.

Após uma paragem forçada de dois anos devido à pandemia, em Viseu, arranca esta quinta-feira mais uma edição da Feira de São Mateus, o evento do género mais antigo do país. Esta é a edição 630 do certame que atrai todos os anos milhares de visitantes.

São 300 os expositores presentes. Entre eles Zélia Silva, que explora um dos tradicionais restaurantes que confeciona uma das iguarias da feira franca, as famosas enguias da Murtosa.

"Nunca falha as batatas com as enguias, isto é uma grande tradição", começa por explicar a idosa de 78 anos, salientando que este prato é procurado até pelos estrangeiros.

Zélia faz a Feira de São Mateus desde pequena, começou com a mãe. Tem um espaço próprio há 35 anos. Há dois que não servia enguias no certame.

"Este ano não sei como vai decorrer, só ao fim é que se vê", atira. "Isto dá muito trabalho, despesa, arrelias, muitas alegrias", afirma, com uma gargalhada, garantindo que apesar de tudo vale a pena estar na feira. "Até estranho quando não venho", conclui.

Este ano a Feira de São Mateus prolonga-se por 49 dias, mais dez do que o habitual. Lucas Netto, Kevinho, Álvaro de Luna, Fernando Daniel, Toy, Ana Moura, Bárbara Bandeira, Diogo Piçarra, Delfins, Luís Represas, Jafumega e Mão Morta são alguns dos artistas que vão atuar no certame. A organização promete a maior e melhor edição de sempre.

"A maior é de certeza. Pelo cartaz que apresentamos tenho a certeza que vai ser a melhor de sempre também", argumenta Pedro Alves, da Viseu Marca, a empresa que organiza a iniciativa secular.

Entre os mais de 130 eventos programados, alguns estão de regresso à feira, como as atividades desportivas. Haverá ainda humor, teatro, cinema, exposições, um desfile de moda e um concurso de vestidos de chita.

Novidade este ano é a introdução de um novo meio de pagamento, as pulseiras cashless, que permitirão pagar tudo dentro do recinto, como já acontece noutras iniciativas culturais.

A organização conta receber 1,5 milhões de visitantes, o maior número de sempre. Os profissionais de saúde da região de Viseu envolvidos no combate à pandemia da Covid-19 vão receber entradas gratuitas. Os promotores ofereceram três mil bilhetes ao Centro Hospitalar Tondela Viseu e ao Agrupamento de Centros de Saúde Dão Lafões.

A inauguração da feira franca está marcada para as 21h30 desta quinta-feira, numa sessão onde vai estar o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.