Feira de São Mateus em Viseu: mais de 40 dias de festa

Feira de São Mateus

Arranca esta quinta-feira, em Viseu, a feira de São Mateus. São 43 dias de festa que se prolongam até 21 de setembro. A edição deste ano celebra os 900 anos da atribuição do Foral a Viseu por parte da rainha D. Teresa, que comprova a importância de Viseu, tornando a localidade Urbe 20 anos antes da própria independência do Condado Portucalense.

Pedro Alves, presidente da Viseu Marca, que organiza a feira, diz que um dos objetivos é atrair novos públicos. O dirigente realça ainda a importância de ter um cartaz diversificado, juntando nomes como "Xutos e Pontapés, Paulo Gonzo e Pedro Abrunhosa, bem como nomes que se vão destacando atualmente na indústria da música como Fernando Daniel, os Quatro e Meia, Bárbara Tinoco e Carolina Deslandes".

O responsável destaca ainda a presença de Giulia Be e Pedro Sampaio, que escolheu a cidade de Viseu para o único concerto do brasileiro em solo português.

A edição deste ano da feira de São Mateus tem como tema a sustentabilidade e é a primeira feira a nível nacional a obter a certificação de evento sustentável. Pedro Alves diz que esta iniciativa atrai um milhão de pessoas, pelo que a defesa do ambiente ganha importância acrescida.

O programa da feira de São Mateus incluí ainda mais de 45 atividades desportivas, com destaque para a 40.ª Meia Maratona de Viseu, numa 1.ª versão noturna; o 25.º Torneio Internacional de Andebol; a Maratona de Cycling; o 2.º torneio de Gaming da Feira de São Mateus e a 2.ª edição do torneio de Padel.

Os 75 mil metros quadrados do recinto contarão também com as habituais propostas de gastronomia e artesanato/comércio tradicional, cinema, momentos de humor com o Viseu a Rir, entre outras propostas.