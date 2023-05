Eventuais festejos do Benfica? Feira do Livro de Lisboa fecha mais cedo no sábado

© Leonardo Negrão/Global Imagens (arquivo)

A Feira do Livro de Lisboa vai encerrar mais cedo no sábado para precaver os possíveis festejos de campeão nacional de futebol do Benfica.

"Confirmado o horário dos jogos respeitantes à última jornada da Liga Portugal de futebol profissional, no dia 27 de maio (sábado), a APEL recebeu hoje a informação, por parte da Polícia de Segurança Pública, que o encerramento da Feira do Livro de Lisboa terá de ocorrer às 17h00, de modo a assegurar que até às 18h00 o recinto fique totalmente liberto de pessoas (funcionários e visitantes da FLL)", informou a Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL) em comunicado.

O objetivo, explica a associação, passa por "garantir a segurança, a ordem pública e a integridade dos equipamentos públicos e privados em todo o perímetro de segurança afeto às eventuais comemorações que venham a acontecer, incluindo o Parque Eduardo VII".

"Esta alteração de horários levará ao cancelamento ou nova calendarização de 155 eventos que se iriam realizar a partir das 17h00 horas, dos 265 que já estavam programados para o dia 27 de maio. Além deste significativo impacto na programação cultural, os editores e livreiros participantes na 93.ª Feira do Livro de Lisboa esperam uma quebra importante de faturação, naquele que seria o primeiro sábado da Feira", lamenta a organização.

O Benfica recebe o Santa Clara no sábado às 18h00, ao mesmo tempo que o FC Porto jogará frente ao Vitória SC no Estádio do Dragão. As águias partem para a última jornada do campeonato com dois pontos de vantagem sobre os portistas e o empate frente aos açorianos pode bastar para os lisboetas se sagrarem campeões nacionais de futebol.