Festa do Benfica limitou evento. Feira do Livro de Lisboa prolonga-se até 13 de junho

Por Carolina Rico 30 Maio, 2023 • 13:41

A 93.ª edição da Feira do Livro de Lisboa, no Parque Eduardo VII, vai ser prolongada até dia 13 de junho, em vez de fechar portas no dia 11 de junho, como estava inicialmente previsto.

"A Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL) foi sensível à vontade da esmagadora maioria e vai manter a Feira aberta ao público por mais dois dias", avança a associação em comunicado enviado às redações.

"A programação cultural vai prolongar-se igualmente por estes dias adicionais, com vários dos eventos anulados a serem remarcados."

A Feira do Livro de Lisboa abriu portas no dia 25 de maio com 139 participantes, mais de 980 chancelas editoriais e os mesmos 340 pavilhões da edição de 2022.

No sábado, as celebrações do Benfica obrigaram encerramento da Feira do Livro de Lisboa das 23h00 para as 17h00, por razões de segurança, o que obrigou os livreiros a cancelar ou reagendar dezenas de eventos e lançamentos.

A feira está aberta entre as 12h30 e as 22h00 de segunda a quinta e das 12h30 às 23h00 nas sextas-feiras e vésperas de feriado. Nos sábados o horário de abertura é às 11h00 e o encerramento às 23h00, enquanto nos domingos e feriados o horário estende-se das 11h00 às 22h00.