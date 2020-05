Feira do Livro de Lisboa vai mesmo realizar-se e já tem datas

A Feira do Livro vai decorrer no local habitual © Diana Quintela/Global Imagens (arquivo)

A 90.ª edição da Feira do Livro de Lisboa vai realizar-se nos próximos dias 27 de agosto a 13 de setembro, disse à Lusa a Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL).

"É com enorme satisfação que comunicamos aos portugueses a realização da 90.ª edição da Feira do Livro de Lisboa, entre os dias 27 de agosto e 13 de setembro. Apesar da situação atípica que se vive, a organização da Feira do Livro de Lisboa irá colocar em marcha todas as medidas necessárias para garantir a segurança dos participantes e visitantes", afirma a APEL.

O evento irá assim decorrer com a "normalidade possível, tendo em conta as restrições e condicionalismos que a situação provocada pela pandemia exigir", refere a APEL.

Esta decisão foi tomada em coordenação com a Câmara Municipal de Lisboa, acrescenta a associação.

Durante 18 dias, os livros vão voltar a encher o Parque Eduardo VII, através de centenas de marcas editoriais, com o objetivo de promover o livro e os hábitos de leitura, atrair visitantes de todo o país, e promover uma "intensa programação para toda a família".

A Feira do Livro de Lisboa, que todos os anos decorre entre os meses de maio e junho foi adiada este ano devido às restrições impostas pela pandemia de covid-19.

