Feira do Livro de Lisboa vai ter um consultório de leituras

Nesta 93.ª edição do evento, a banca do Plano Nacional de Leitura terá, pela primeira vez, iniciativas todos os dias © Leonardo Negrão / Global Imagens (arquivo)

Por Miguel Laia 23 Maio, 2023 • 21:08 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Plano Nacional de Leitura (PNL) vai lançar um consultório de leituras na edição deste ano da Feira do Livro de Lisboa. A iniciativa é para todas as idades e vai decorrer durante todos os dias do evento. Regina Duarte, comissária do PNL, explica à TSF que no espaço vão ser dados conselhos literários "para vários estados de alma" que vão estar inscritos "numa receita literária" dada aos visitantes.

"Queremos apresentar recomendações/sugestões de leituras, mas também conhecermos os leitores e sabermos quem são as pessoas que visitam a Feira do Livro; quais as suas motivações e como escolhem livros habitualmente", explica a comissária do PNL.

Ouça as declarações de Regina Duarte 00:00 00:00

Um dos destaques do conjunto de iniciativas vai para um debate agendado para 8 de junho, às 18h00. Presentes estarão booktokers: utilizadores da rede social Tiktok que recomendam livros a multidões.

Regina Duarte sublinha que os booktokers "estão a levantar a uma maior venda de livros para os jovens".

"É um fenómeno interessante e contrário às previsões de declínio da leitura. Nós queremos acompanhar este fenómeno, queremos perceber como é que são feitas estas recomendações; quem são os jovens que acompanham as sugestões, o que é recomendado", acrescenta.

Nesta 93.ª edição do evento, a banca do Plano Nacional de Leitura terá, pela primeira vez, iniciativas todos os dias. A organização informou que nos dias úteis entre as 18h00 e as 19h00, os visitantes "terão direito a um momento de diálogo, um poema para lerem e ouvirem e um folheto com sugestões de livros de ficção, não ficção e infantojuvenis".

Todos os sábados de manhã haverá uma hora de leitura em "duas oficinas para pais e filhos". A primeira é já no dia 27 de maio e o objetivo é "questionar o mundo e criar poemas à medida com famílias e crianças entre os 6 e os 12 anos". Outra das oficinas é a 10 de junho e contará com a presença de Margarida Botelho. A escritora "vai recriar a origem do universo com ilustração tridimensional, narração e movimento, a partir do seu livro Big Bang Boom".

Esta iniciativa é destinada para toda a família, como sublinha a comissária do PNL: "Queremos trabalhar com elas, oferecer ferramentas, instrumentos, dar-lhes sugestões para que as famílias saibam como podem fazer para ler com as crianças e criar desde cedo uma ligação afetiva à leitura."

A Feira do Livro, no Parque Eduardo VII, em Lisboa, começa na quinta-feira, dia 25, e vai até 11 de junho. Vão estar presentes 981 marcas editoriais representadas por 139 participantes e distribuídos por 340 pavilhões.