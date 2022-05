F/est Amarante: a cidade já se veste para a fotografia

Por Teresa Dias Mendes 27 Maio, 2022 • 14:42 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A segunda edição do festival internacional de fotografia de Amarante revela em estreia mundial: a exposição "Magnum Photos 75 Years" da prestigiada agência de fotojornalismo. Há um mapa que guia o visitante por sítios mais ou menos improváveis da cidade transformada "numa galeria a céu aberto", revela Lino Silva, o curador do festival, apontando o telemóvel para os códigos QRCode que a partir de um texto permitem a descoberta das fotos mais marcantes da agência de fotojornalismo.

Na ponte ou numa das ruas estreitas da cidade, o mundo revela-se aos olhos do visitante, convidado a "pensar menos e sentir mais".

Lino Silva, curador do festival, explica o evento à TSF. 00:00 00:00

"As I Was Dying" de Paolo Pellegrini, com 84 fotos tiradas em zonas de conflito, e "As Bravas" de Paulo Pimenta sobre as mulheres do Marão são outras das exposições incluídas no programa, onde não faltará a caixa mágica do velho fotógrafo ambulante instalada na Ponte de São Gonçalo. Conversas, workshops e um conjunto de actividades convidam a uma pose reflectida sobre as imagens de um festival cujo lema é "Rever. Repensar. Reunir. Refletir. Reagir. Recomeçar. Refotografar." Aqui fica um retrato à la minute da programação do F/est Amarante.

As Bravas do Marão: "a homenagem" de Paulo Pimenta a todas as mulheres que continuam a lutar

O fotojornalista começa por dizer que se sentiu pequenino ao pé destas mulheres "o meu coração bateu muito quando comecei a fotografá-las porque eu queria respeitar e elevar estas mulheres ao seu máximo e creio ter conseguido.

Estas mulheres são As Bravas do Marão, título que nos revela histórias de uma vida de sacrifício e de luta , aqui fotografadas pela lente de Paulo Pimenta que subiu às montanhas e às aldeias onde algumas são já as únicas habitantes: "É uma homenagem a todas as mulheres e estou muito feliz por ter tido o privilégio de as conhecer."

Guardiãs de pés descalços e mãos sujas da terra onde cultivam os campos, algumas desde meninas.

Ouça a conversa de Paulo Pimenta com a TSF. 00:00 00:00

As Bravas vão estar presentes na inauguração da exposição nos Claustros do Mosteiro de São Gonçalo, em Amarante, marcada para o final da tarde e Paulo Pimenta antecipa o bater de um coração em ritmo acelerado, como só podia ser "perante" estas mulheres lutadoras e lindas que eu amo muito.

Durante o fim de semana todas as exposições são gratuitas e todos os caminhos, em Amarante, vão dar à fotografia.