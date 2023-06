FEST, em Espinho, para novo cinema.

© Créditos Reservados

Por José Carlos Barreto 19 Junho, 2023 • 07:30

FEST, marca na agenda do novo cinema e de novos realizadores, em Espinho, a partir de hoje, segunda feira, 19 de junho, o cinema está vivo, com novos nomes e Fernando Vasquez, programador do Festival sublinha essa ideia de crescimento do festival, nesta edição já perto dos vinte anos, com gente nova a fazer cinema.

Um festival a alargar o ecran, e nesta edição Cláudia Llosa é um dos nomes da América Latina, sobrinha de Mário Vargas Llosa, que vai ter a obra em restrospectiva

As comunidades indigenas debaixo destas luzes do cinema do FEST também na abertura, esta noite em Espinho com War Pony

244 filmes, de 59 países. O cinema português incluído no cinema europeu a destacar, na programação deste ano com especial atençáo ao novo cinema feito em Portugal.

Nesta edição a música, para cinema e para espetáculo vai ser uma das novidades do FEST, em Espinho,

Num traço esta é a edição 19 do FEST, Novos Realizadores, Novo Cinema, regressa a Espinho entre 19 e 26 junho.