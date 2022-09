Festa de Outono regressa a Serralves com dois dias gratuitos

Por Rute Fonseca 23 Setembro, 2022 • 08:13 Partilhar este artigo Facebook

Helena Freitas, diretora do Parque de Serralves, diz que o objetivo é fazer da natureza uma festa para todas as idades. É já este fim de semana, 24 e 25 de setembro, que regressa a Festa do Outono, dois dias para experienciar e viver a quinta e o Parque de Serralves.

Rui Costa, diretor de recursos e projetos especiais, revela parte do programa e entre as muitas oficinas, a funcionar de forma contínua, encontramos as "Cores de Outono", numa viagem pelas cores, cheiros e texturas das folhas das árvores; "Dá cá aquela palha" ou "As marionetas de outono".

O festival de cinema europeu Cinemini é na Casa do Cinema Manoel de Oliveira. Vocacionado para crianças entre os três e os seis anos, em sessão estarão um total de oito filmes, entre "Um dia na região de Barbagia", filme de 1958, e "Viajando através de pincel e tinta", de 2017.

A Festa de Outono realiza-se em parceria com 15 câmaras municipais, com a Associação para o Estudo e Proteção do Gado Asinino e a Sociedade Ponto Verde.

Nos espetáculos, desde Teatro de Marionetas ao circo contemporâneo, são muitas as propostas. Rui Costa destaca o espetáculo de novo circo da dupla Hands Some Feet, que conta uma história de amor entre um malabarista e uma bailarina funambulista.

A música também vai marcar presença, por exemplo com Bandua, Diabo a Sete, De Mòrt Viva, o Grupo de Percussão da Banda Sinfónica Portuguesa e Acalanto.

O programa da Festa do Outono estende-se pela Quinta e pelo Parque de Serralves, assim como pelo treetop walk, espaços onde vai encontrar o Mercado de Outono e uma Feira de Design Urbano.

Todas as atividades são gratuitas na Festa de Outono este fim de semana, entre as 10h e as 19h.