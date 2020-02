Festa do Semba no Ferroviário

São três noites de músicos e público a fazer ao vivo e sem filtros a festa do semba e da kizomba © DR

O terraço do Ferroviário, em Lisboa, é o lugar onde se vão juntar o semba tradicional e os beats do kizomba mais recente, que em kimbundu, significa festa e comunhão, celebração da vida e da liberdade.

É no terraço do Ferroviário que, entre Fevereiro e Abril de 2020, acontecem as noites Kuia Só. São três noites de músicos e público a fazer ao vivo e sem filtros a festa do semba e da kizomba. Sem palco que os separe, com todo o baile à volta da banda numa viagem que vai do som tradicional do semba aos exercícios mais electrónicos da kizomba.

Kuia Só tem banda; David Pessoa, voz e guitarra (membro dos Fogo Fogo e Cais Sodré Funk Connection); Ivo Costa, na bateria (músico de Sara Tavares, Paulo Flores, Carminho e Batida); Rui Pedro Pity, no baixo (Black Mamba, Sara Tavares e Carolina Deslandes); e Rui Pité, também conhecido como DJ Riot (Buraka Som Sistema e Bateu Matou). E, além da banda, Kuia Só tem ainda convidados, tanto cantores como DJs. Na primeira edição, esta quinta feira, 6 de Fevereiro, juntam-se Tamin (cantora dos Cais Sodré Funk Connection) e o DJ Set é entregue a CelesteMariposa.