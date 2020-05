Festivais Sumol Summer Fest, Super Bock Super Rock e MEO Sudoeste adiados para 2021

O festival Super Bock Super Rock regressa em 2021 © Rui Oliveira/Global Imagens

As edições deste ano dos festivais de música Sumol Summer Fest, Super Bock Super Rock e MEO Sudoeste foram adiados para 2021, na sequência da pandemia, e os bilhetes que já foram adquiridos permanecem válidos para as novas datas.

De acordo com um comunicado divulgado hoje pela promotora Música no Coração, responsável pela organização destes três festivais, o Sumol Summer Fest vai decorrer de 02 a 03 de julho de 2021, enquanto o Super Bock Super Rock vai realizar-se de 15 a 17 do mesmo mês.

O MEO Sudueste vai abrir o campismo para os festivaleiros em 31 de julho do próximo ano, e o festival seguir-se-á, de 03 a 07 de agosto.

A decisão da empresa foi motivada pelo perigo de propagação da doença provocada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), em eventos com um elevado número de pessoas.

O comunicado acrescenta que "os bilhetes já adquiridos são válidos para as novas datas, não sendo necessária a troca ou emissão de novo bilhete".

A empresa sublinha que o 'rapper' norte-americano Trippie Redd, o compositor nigeriano Burna Boy, o 'rapper' português Piruka e artista portuguesa Nenny, que estavam confirmados para a edição deste ano do Sumol Summer Fest, também estão confirmados para as novas datas de 2021.

