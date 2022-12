Festival Authentica. Dois dias e quatro palcos no Altice Forum Braga

© Gonçalo Delgado/Global Imagens

Por Miguel Fernandes 09 Dezembro, 2022 • 18:39 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Altice Forum Braga recebe esta sexta-feira e sábado o Festival Authentica, por onde passarão nomes como Kodaline, Rag'n'Bone Man, James Bay, Luísa Sonza, Nothing But Thieves, Becky Hill, De La Soul, Rels B, Mala Rodríguez, Dino D"Santiago, Mundo Segundo & Sam The Kid, Jimmy P, ou Chico da Tina, entre outros.

Ouça aqui a entrevista de Miguel Fernandes a Marco Polónio, com sonorização de Pedro Picoto 00:00 00:00

A primeira edição do Festival Authentica vai ter lugar num recinto de 15.000 m2 que tem o Forum Braga como estrutura principal. Pelos quatro palcos do festival (Palco AUTHENTICA, Palco Urban, Palco Auditorium e Dance Room) vão passar vários géneros musicais com mais de 30 atuações ao longo dos dois dias, que passam pelo pop, rock, indie, hip-hop e eletrónica.