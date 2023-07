Festival de Almada, 40 anos de Teatro.

© Céditos Reservados

40 anos de Festival de Almada, onde sempre esteve a palavra, a ressoar em todos os palcos, em todos os lugares do Teatro, Rodrigo Francisco, o diretor do Festival de Almada, quer mesmo pôs os holofotes na palavra e nas palavras da literatura no teatro.

Esta edição dos 40 anos do Festival de Almada, vai homenagear João Mota, que também traz ao palco Não andes nua pela casa, de Feydeau, a comédia, o frenesim e o absurdo destes dias,

nos 65 anos de carreira de João Mota.

A programação tem criações por alguns encenadores já conhecidos do Festival, Peter Stein, figura ida encenação alemã, que dá vida ao texto "O aniversário", de Harold Pinter, em cena a 12 de julho no palco grande da Escola D. António da Costa.

Também em Almada, a presença do inglês Declan Donnellan, que trabalha um dos textos da dramaturgia universal: "La vida es sueño", de Pedro Calderón de La Barca. O espetáculo será apresentado nos dias 17 e 18 de julho no Teatro Municipal Joaquim Benite.

A Companhia de Teatro de Almada, estreia "Calvário", com texto e encenação de Rodrigo Francisco, uma peça sobre o "teatro dentro do teatro".

Num longo cardápio de teatro, para esta edição Rodrigo Francisco também sublinha a outra programação com dança, novo circo, música e artes plásticas.

Regressa a festa do Teatro, com vinte espetáculos, em 15 dias em Almada.

Festival Internacional de Almada, 40ª edição, de hoje, terça feira 4 de julho, até 18 de julho.