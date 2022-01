Festival de cinema IndieJúnior começa esta segunda-feira no Porto

A Reitoria da Universidade do Porto é um dos locais onde se realiza o festival © Pedro Granadeiro / Global Imagens (arquivo)

O Festival de Cinema Infantil e Juvenil IndieJúnior Porto começa esta terça-feira, com cerca de 50 filmes para escolas e famílias, que vão abordar temas como "a hospitalidade, o civismo e a natureza".

Esta será a sexta edição do IndieJúnior Porto e entre a meia centena de propostas cinematográficas estão duas longas-metragens: "A Traviata, os meus irmãos e eu" e "A Travessia".

O primeiro filme, de Yohan Manca, é sobre quatro irmãos que cuidam da mãe em coma, enquanto o segundo, de Florence Miailhe, acompanha a jornada de dois irmãos, que sobrevivem em viagem depois de terem sido forçados a separarem-se dos pais.

O IndieJúnior Porto decorrerá no Teatro Rivoli, na biblioteca municipal Almeida Garrett, na Casa das Artes, no Maus Hábitos e na Reitoria da Universidade do Porto.

Até ao dia 30 haverá "cinema de colo", com sessões de filmes muito curtos para bebés, uma conferência com a realizadora e desenhadora Joana Toste, que tem no festival o filme "A menina parada", e uma oficina para os mais pequenos, para ensinar como se dá movimento a um desenho.

O encerramento do IndieJúnior Porto contará com um cine-concerto do violetista José Valente, que irá musicar ao vivo filmes dos primórdios do cinema, há cem anos, assinados por nomes como Georges Méliès, Lote Reiniger e Alice Guy-Blanché.